الحنيطي يرعى احتفال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.



وألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية، العميد الدكتور ماجد الدراوشة، كلمةً قال فيها: "تحرص القوات المسلحة الأردنية على إقامة هذه الاحتفالات الدينية التي ترسخ فينا هويتنا وعقيدتنا الإسلامية، تقديراً وعرفاناً لصاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام، فجيشنا العربي يحمل اسم الجيش المصطفوي الذي ينتمي بعقيدته إلى ديننا الحنيف، وولائه لآل بيت المصطفى، وترسيخاً لمفهوم الولاء والانتماء للوطن ولقيادته وجيشه وشعبه".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة