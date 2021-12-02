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اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية

الخميس، 02-12-2021 12:05 م

اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية

الغذاد والدواء


الوكيل الإخباري - وقعت شركة اتقان للصناعات الدوائية، وكلية الصيدلة في جامعة ماربورغ الألمانية، التي تعدّ أكبر وأعرق المراكز الأكاديمية الألمانية، اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية.

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ورعى توقيع الاتفاقية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، فيما وقعها عن شركة اتقان الدكتور عبد الناصر السيجري، وعن جامعة ماربورغ عميد كلية الصيدلة الدكتور ميشيل كاسجن، بحضور عضو الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بالجامعة الأردنية الدكتور طلال أبو رجيع، ومدير عام الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما) الدكتور محمد خليل.


وقال مهيدات، وفق بيان صحفي صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تتضمن إجراء البحوث العلمية المشتركة ما بين الباحثين المختصين من جامعة ماربوغ الألمانية والجامعة الأردنية وشركة اتقان للصناعات الدوائية، وتوظيفها لتطوير الصناعات الدوائية الوطنية، وإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية جديدة، بالاعتماد على نباتات طبية غير مستغلة من قبل في الصناعة الدوائية، والحصول على براءات اختراع لها.


وأكّد مهيدات، سعي المؤسسة المستمر لتعزيز ودعم الشراكة الفاعلة للصناعة الدوائية الوطنية مع المؤسسات الأكاديمية في مجال الدراسات والأبحاث العلمية، بما يسهم في تطوير وتوسيع الصناعة الدوائية الوطنية .


 




 

 


 

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