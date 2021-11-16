تمديد عمل موظفي الغذاء والدواء في مركزي جمرك عمان والعقبة 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، تمديد عمل الموظفين التابعين للمؤسسة في مركزي جمرك عمان والعقبة 24 ساعة، ابتداء من الأول من شهر كانون الأول المقبل، مؤكدا دعم المؤسسة للقطاع الصناعي في مواجهة كل التحديات، وتسهيل الإجراءات التي قد تعيق عمله، بما يصب في المصلحة الوطنية.

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كما وجه خلال لقاء مع صناعيين في غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، بتفعيل دور الموظفين التابعين للمؤسسة في المراكز الحدودية، وتشكيل فريق مختص بتسجيل المنتج المحلي لوحده، بنحو منفصل عن المنتجات المستوردة.

ووجه بتسهيل كل الإجراءات التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة على القطاع الصناعي، من خلال عمل قائمة للمنتجات المحلية والبلدان، التي تتطلب وجود شهادة المواصفة الدولية (آيزو 22716) وقائمة أخرى لتلك التي تستوجب شهادة المواصفة الأردنية (جي إم بي).



وقدم مهيدات مقترحاً يعطي الصناعيين فترة سماح للمنتجات من المرور بالمسارب لمدة سنة، شريطة أن تكون قد استوفت المتطلبات لخمس مرات سابقة.



وخلال الاجتماع، طالب صناعيون بمساواة شهادة المواصفة الدولية (آيزو 22716) بشهادة (جي إم بي) الأردنية، خاصة لقطاع مستحضرات التجميل والمستحضرات الكيميائية والمنظفات، مع تسهيل وتسريع إجراءات الكشوفات الميدانية، التي تجريها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، على المصانع لهذه الغاية.



وأكدوا أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض معيقات وشروط تسجيل معقدة للاستيراد من الأردن.



ودعوا إلى تسريع وتسهيل إجراءات التسجيل والتداول للمصانع والمنتجات المحلية في مختلف القطاعات التي تخدمها المؤسسة، والموافقة على التسجيل الأولي لغايات التصدير لمدة 6 أشهر، وعدم فحص المستوردات الخاصة بالمصانع المحلية، كمدخلات الإنتاج، وإلغاء معاملتها كمعاملة المنتجات الجاهزة للاستهلاك، وإعادة النظر بشهادات البيع والتداول للمنتجات المصنعة محلياً.



وطالبوا بمعالجة نقص الكوادر التابعة للمؤسسة في المراكز الجمركية، بما ينعكس إيجابياً على تسريع إدخال البضائع للمملكة، وتسريع إصدار نتائج فحص العينات للبضائع المستوردة، تجنباً لتكليف التجار غرامات وتكاليف إضافية، وتفعيل المسرب الأخضر للمصانع الملتزمة، واعتماد الشهادات التي تصدر عن المؤسسة إلكترونياً بدلا من النسخ الورقية، بهدف تسريع الوقت والجهد على التجار في التنقل بين المؤسسة والمراكز الجمركية.



بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في مساعدة القطاع الصناعي بعموم المملكة، وتقدير النصح والإرشاد له قبل المخالفة.