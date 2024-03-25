اتفاقية تعاون لتنفيذ مسح حول قياس جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بالمملكة

الوكيل الإخباري - وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اتفاقية تعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لتنفيذ مسح لقياس رضا المستفيدين من جودة وأسعار خدمات الاتصالات العامة والبريد في الأردن 2024.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.



وقال السرحان، إن الهيئة حريصة على استطلاع الرأي العام ومعرفة وجهة نظر المواطنين حول مستوى خدمات الاتصالات والبريد المقدمة في المملكة، حيث سيغطي المسح خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت والبريد.



وأضاف أنه بالاعتماد على نتائج المسح سوف يتم التعرف إلى مواطن القوة والضعف في الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها مع جميع الشركاء في قطاعي الاتصالات والبريد، كما سيعتمد المسح على استقصاء آراء المواطنين في عدة محاور مثل جودة الخدمات وأسعارها ومستوى خدمة العملاء.



من جهته، قال فريحات إن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع إجراءات الدائرة الموسعة في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية بهدف تعزيز دور المنظومة الإحصائية الأردنية وتفعيلها وطنياً وإقليمياً.



وأعرب الطرفان عن استعدادهما للمساهمة في دعم بناء مركز البيانات التفاعلي، الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو التنحي عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل كلفة ممكنة وبأسرع الطرق المتعددة والمختلفة.