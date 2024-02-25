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الأحد، 25-02-2024 03:23 م

مفتي المملكة يبحث مع وفد اندونيسي التعاون الثنائي

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الوكيل الإخباري - بحث سماحة المفتي العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات مع وفد اندونيسي برئاسة وزير تنمية الموارد البشرية السابق الدكتور شفر الدين كامبو التعاون الثنائي في مجال الإفتاء والفتوى.

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وأشار الدكتور الحسنات خلال استقباله الوفد الذي يزور المملكة حاليا إلى منهجية العمل في الدائرة القائمة على الاستقلالية والاعتدال والوسطية، والتطور التقني في تقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال الحديثة لإيصال الفتوى لمن يحتاجها.


وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون في مجالات تبادل الخبرات في بيان الأحكام الشرعية، وتدريب الطلبة الإندونيسيين الموفدين إلى المملكة حول قضايا الإفتاء والفتوى، فضلا عن تعزيز التشاركية من خلال عقد المؤتمرات حول القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.


من جهته، أكد رئيس الوفد حرصه الدائم على الاستفادة من خبرات الدائرة، ونقلها للطلبة الإندونيسيين المقيمين للدراسة في الأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.


ويضم الوفد الإندونيسي كلا من الدكتور علي حسن البحر مستشار الوزير، ونزار مهدي نائب الأمين العام لمساجد إندونيسيا.


يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام أخيرا كتابا مترجما إلى اللغة المالاوية الذي يعد باكورة التعاون بين الدائرة ورابطة العلماء المسلمين المالاويين والمعهد الإسلامي الإندونيسي. وطلب الوفد تعزيز مشاركة الأساتذة الإندونيسيين في المجلة المحكمة التي تصدرها الدائرة.

 




 

 


 

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