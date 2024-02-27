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الثلاثاء، 27-02-2024 04:14 م

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

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الوكيل الإخباري - التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي/ محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زينة طوقان، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجترينك، والوفد المرافق الذي يقوم يزور عمان للاطلاع على أنشطة البنك في الأردن، والتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، من أجل تحديد المجالات المحتملة للدعم المستقبلي للبنك في الأردن.

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وثمنت طوقان الدور الذي يضطلع به البنك الأوروبي ومساهمة استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية والإصلاحية في المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن.


وأكدت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية أن يواصل البنك نشاطه واستثماراته من خلال توفير التمويل الميسر، وبما يعزز من أواصر التعاون والشراكة مع البنك.
وأطلعت وزيرة التخطيط مسؤول البنك على الأداء الاقتصادي، وسير العمل بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي من حيث الأولويات والمشاريع ومختلف الإصلاحات التي ينفذها الأردن.


وأكدت طوقان، أهمية البنك كشريك تنموي للأردن في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية من خلال توفير التمويل للمشاريع التنموية والاستثمارية ذات الأولوية.


وبحث الجانبان فرص وإمكانات التعاون في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية الاجتماعية والصناعات عالية القيمة والصناعات التعدينية والسياحة والطاقة الخضراء وتوفير التمويل لدعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم محتمل في قطاع الكهرباء، والمساعدة في تحديد مشاريع جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب أهمية توسيع محفظة البنك الموجهة لدعم القطاع الخاص والمشاريع ذات الأولوية لسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


وجددت وزيرة التخطيط الشكر للبنك، على التعهدات لمشروع نقل وتحلية المياه من العقبة إلى عمان - الناقل الوطني للمياه، والذي يعتبر المشروع الاستراتيجي للأردن في المرحلة الحالية وأهميته للأمن المائي.


من جانبه، قال ريجترينك "يسعدني جداً أن أعود إلى الأردن، خاصة خلال هذا الوقت، للتأكيد على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمملكة، حيث ركزت مناقشاتنا مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحفز إيجاد فرص العمل".


وشارك في الاجتماع المدير التنفيذي في مجلس إدارة البنك جلين بورفيس الذي يمثل دول كندا والأردن وتونس والمغرب، ومدير مكتب البنك في عمّان والمسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط جريتشن بيري.


يذكر أنه، قد نمت محفظة البنك منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012 إلى نحو 2 مليار يورو، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية البيئية والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والقطاع البنكي لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن 55 بالمئة من تمويلات البنك حالياً.

 




 

 


 

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