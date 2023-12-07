وفد اقتصادي أردني يبحث في عُمان زيادة التبادل التجاري

الوكيل الإخباري - بحث وفد اقتصادي برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، سبل التعاون بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الاستيرادية والتصديرية.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، أكد الكايد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يتجاوز 60 مليون دولار.



من جهته، أكد الرواس تسخير إمكانات الغرفة لدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين والرغبة بزيادة حجم وعدد النشاطات واللقاءات المشتركة وتنظيم المعارض بين الجانبين.



وشارك الوفد الأردني الذي ضم مديرة مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، وممثلين عن مركز البحوث الزراعية، وجمعية مصدري الخضار والفواكه، وعدد من كبار التجار والمصدرين المستفيدين في افتتاح المعرض الغذائي العُماني 2023، وأجرى لقاءات ثنائية مع شركات ريادية ومستوردة، كما زار بعض الأسواق التجارية.



وخلال زيارة الوفد لمؤسسة "شراكة" المتخصصة بدعم الشركات الصغيرة، أكد رئيسها التنفيذي علي بن أحمد مقيلا التوجه للاستفادة من التجربة الأردنية وخبرة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.