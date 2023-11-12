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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

الأحد، 12-11-2023 06:34 م

الزرقاء: حوارية بعنوان "الأردن وفلسطين.. وحدة المسار والمصير"

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الوكيل الإخباري - نظم مركز للقدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع ديوان آل أبو نجم في الظليل، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان" الأردن وفلسطين ... وحدة المسار والمصير".

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وتحدث في الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي.


وأكد الخلايلة أهمية الجلسة وتوقيتها لشرح وتوضيح آثار وتأثيرات عملية طوفان الأقصى على القضية الفلسطينية والإقليم، وخاصة الأردن، لافتاً إلى تاريخ العلاقة الأردنية الفلسطينية.


وبين تقدم الموقف الأردني مقارنة بغيره من المواقف، مشيراً إلى أن مجلس النواب تواصل مع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ولجان الأخوة والصداقة البرلمانية لحشد المواقف دعماً لغزة وللمطالبة بوقف العدوان الغاشم.


من جانبه، تحدث الرنتاوي عن واقع القضية الفلسطينية قبل عملية طوفان الأقصى وما كانت تعانيه من ركود وتهميش على المستوى الدولي، وتزايد الاستيطان والانتهاكات ومصادرة الأراضي والتقسيم الزماني ومحاولة التقسيم المكاني للأقصى.


وأشار الرنتاوي إلى أن الموقف الأردني اتسم بالتأكيد على عدم فصل مصير قطاع غزة عن الضفة الغربية، والتشديد على ضرورة التوقف عن الازدواجية في التعاطي مع القضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي.


وكان عضو مجلس محافظة الزرقاء الدكتور محمد أبو نجم، أكد ضرورة الاستمرار بالضغط وتدعيم الموقف الأردني من أجل إيصال صوت الرأي العام ونقل الصورة الحقيقة عما يجري إلى العالم، على المستويات كافة.

 




 

 


 

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