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الأربعاء، 17-01-2024 01:38 م

اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاتصال الحكومي مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية".

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ووقع الاتفاقية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس هيئة مديري صندوق الحسين للإبداع والتفوق، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، والممثل المفوض عن معهد الإعلام الأردني الدكتور مصطفى الحمارنة.


وقال المبيضين، إن الاتفاقية ستسهم في بناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.


وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ الورشات التدريبية حول مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في محاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة وخطاب الكراهية، وتستهدف مجموعة من الشباب ضمن الفئة العمرية 25-16 سنة، من مختلف محافظات المملكة.


وبموجب الاتفاقية يقوم صندوق الحسين للإبداع والتفوق بدعم وتمويل الورشات التدريبية، إذ سيتلقى التدريب 75 شابا وفتاة خلال مدة تنفيذ المشروع على مدى ثلاثة أشهر سيتم اختيارهم وفق أسس معتمدة، في حين يقوم معهد الإعلام الأردني بتنفيذ 5 ورش تدريبية بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، في مختلف المحافظات على مدار 3 أشهر، تستمر كل ورشة منها 3 أيام.


يذكر أن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، يعد أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن، وهو مؤسسة غير ربحية أسستها البنوك العاملة في الأردن عام 1999 كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، ويهدف الى تشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.


يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تعد الجهة المعنية بمتابعة المبادرة الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومن مهامها الواردة في نظامها الإداري لعام 2022 .

 




 

 


 

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