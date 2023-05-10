الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 10-05-2023 03:20 م

اتفاقية لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

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الوكيل الإخباري- وقعت غرفة صناعة إربد، ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في إطار برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل، تستهدف توفير فرص عمل لـ100 شاب وشابة في قطاع الألبسة والمحيكات.

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وتنص الاتفاقية التي وقعها عن الغرفة رئيسها هاني أبو حسان، وعن المؤسسة مديرها العام المهندس أحمد الغرايبة، على خضوع المتدربين لفترة تدريب في مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة، تليها فترة تدريب عملي في مصانع الألبسة والمحيكات في مدينة الحسن الصناعية لتوفير فرص العمل.


وقال المهندس الغرايبة إن قطاع الألبسة والمحيكات ومهنة الخياطة من القطاعات والمهن الواعدة التي تستوعب الكم الأكبر من العمالة، مشيرا إلى أن الهدف من توسيع مظلة التدريب المهني في هذا المجال إتاحة الفرص للعمالة المحلية بالإحلال بدل العمالة الأجنبية.


وأشار إلى أن برنامج العمل المنتهي بالتشغيل هو أحد اهم روافع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة البطالة بالتركيز على التدريب والتأهيل المناسب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص.


وبين أن نسبة التشغيل في برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل، وصلت إلى 51 بالمئة وفي بعض المهن زادت على 90 بالمئة، خصوصا في مجال الخياطة والمحيكات، لافتا إلى أن المؤسسة توفر قاعدة بيانات لغرف الصناعات والمؤسسات ذات العلاقة، والتي تمثل حلقة وصل بين الباحثين عن العمل والقطاعات التشغيلية المختلفة.


وأشار إلى أن المؤسسة تنتشر من خلال 35 مركزا تدريبيا على مستوى المملكة، إذ دربت حوالي 450 ألف شاب وشابه منذ إنشائها.


من جانبه، قال أبو حسان، إن الاتفاقية تعد باكورة تعاون بين الغرفة والمؤسسة للمزيد من الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة لتوفير فرص عمل لأبناء الوطن في إطار الجهود التشاركية لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وخدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الاتفاقية مدعومة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).


وأكد أن الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص تصب بمصلحة الطرفين والوطن بشكل عام نظرا لانعكاس أثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

 




 

 


 

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