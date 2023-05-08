افتتاح بازار منتجات المشاريع الاقتصادية في الكرك

الوكيل الاخباري - افتتح محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، بازار منتجات المشاريع الاقتصادية الخاصة بالسيدات المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية والسورية في لواء المزار الجنوبي.



وقال الفايز خلال حفل الافتتاح اليوم الاثنين، إن الحاكمية الإدارية في مختلف ألوية المحافظة تبذل قصارى جهدها للتفاعل مع مختلف قضايا المجتمع المحلي وصولا إلى تحقيق التشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتي يؤكد عليها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الريادية الصغيرة.

اضافة اعلان



وعن المجتمع المحلي، ألقى المهندس يوسف الطراونة كلمة شدد فيها على أهمية العمل التطوعي الإنساني في بناء المجتمعات ودوره في تمكين المرأة وتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الوطن بشكل عام.

وتحدثت رئيسة جمعية الفيصلية للتنمية الاجتماعية المهندسة شفاء الطراونة عن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاريع المنبثقة عنها، مبينة أن المشروع يهدف إلى منح السيدات ضمن منطقة لواء المزار الجنوبي العديد من الفرص التشغيلية والقروض الميسرة بدون فوائد لإقامة المشروعات الإنتاجية الصغير.

وأشار ممثل مؤسسة الملك الحسين محمد الزعبي إلى الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة لجذب مثل هذه المشروعات والتشارك الفاعل مع مؤسسات العمل التطوعي بما يعود بالنفع على أداء المرأة، لافتا إلى العديد من البرامج التي تم تنفيذها على مستوى الوطن لإيجاد فرص عمل للفئات المستفيدة وتنمية المجتمع المحلي.

