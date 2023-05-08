الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

تدشين مشروع "ماتشميكر 2" في وادي شعيب

تحذير من تداعيات تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفلسطينية

الحنيطي : الجيش ظل حازماً في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات

بلدية إربد تعقد مؤتمرها الأول بعنوان"نحو رؤية تنموية جديدة"

إصابة 4 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الروسية

وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

التربية تنفي عقد امتحان رياضيات موحد لطلبة التوجيهي في أيار

الجامعة الهاشمية تحتفل بـأسبوع الطفل الأصم

المستقلة للانتخاب: 15 أيار الحالي آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية

مجلس محافظة إربد يقرر سداد 40 بالمئة من مديونية قطاع المياه

الإثنين، 08-05-2023 03:33 م

افتتاح بازار منتجات المشاريع الاقتصادية في الكرك

4ba3e9bc50f66d3177053d887b084676


الوكيل الاخباري - افتتح محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، بازار منتجات المشاريع الاقتصادية الخاصة بالسيدات المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية والسورية في لواء المزار الجنوبي.

وقال الفايز خلال حفل الافتتاح اليوم الاثنين، إن الحاكمية الإدارية في مختلف ألوية المحافظة تبذل قصارى جهدها للتفاعل مع مختلف قضايا المجتمع المحلي وصولا إلى تحقيق التشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتي يؤكد عليها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الريادية الصغيرة.

اضافة اعلان


وعن المجتمع المحلي، ألقى المهندس يوسف الطراونة كلمة شدد فيها على أهمية العمل التطوعي الإنساني في بناء المجتمعات ودوره في تمكين المرأة وتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الوطن بشكل عام.
وتحدثت رئيسة جمعية الفيصلية للتنمية الاجتماعية المهندسة شفاء الطراونة عن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاريع المنبثقة عنها، مبينة أن المشروع يهدف إلى منح السيدات ضمن منطقة لواء المزار الجنوبي العديد من الفرص التشغيلية والقروض الميسرة بدون فوائد لإقامة المشروعات الإنتاجية الصغير.
وأشار ممثل مؤسسة الملك الحسين محمد الزعبي إلى الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة لجذب مثل هذه المشروعات والتشارك الفاعل مع مؤسسات العمل التطوعي بما يعود بالنفع على أداء المرأة، لافتا إلى العديد من البرامج التي تم تنفيذها على مستوى الوطن لإيجاد فرص عمل للفئات المستفيدة وتنمية المجتمع المحلي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63819160382125014548

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

1683550666073

الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تطلق يوم حكايات الاسكوا

4202312194559452638287

الحنيطي : الجيش ظل حازماً في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات

498435_1_1683186056

الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي في الزرقاء

0d91c65c-39cd-4beb-85ea-a14dcf70d85a

بلدية إربد تعقد مؤتمرها الأول بعنوان"نحو رؤية تنموية جديدة"

464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646-3-79kbfg99abci3dv4l5zapion1obbml11she1bs8hyzg

وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-27 at 3.22.21 PM

أبو السمن: نقف على مسافة واحدة من جميع مجالس المحافظات

4202318111529562158618

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - أسماء

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

420232613642289310833

وفاة شخص دهساً في الكرك

كهرباء 2

انقطاع الكهرباء عن مناطق في الكرك ومعان الأسبوع القادم

image

الملك يهنئ الأردنيين: أمنياتي لكم ولأسركم بعيد سعيد