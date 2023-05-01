الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في معرض دولي حول السياحة التعليمية بعُمان

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

إصابات بحادث سير باص روضة في عمان

خبراء في مكافحة السرطان يزورون مستشفى الجامعة

ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

تضامن: حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة ضرورة وطنية

خدمة الأحوال المدنية بمركز الخدمات الحكومي على نظام المواعيد

خدمات الأعيان تبحث خطط البناء الخضراء

اتفاق على آليات لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا

وزير العدل ونظيرته النرويجية يبحثان تعزيز التعاون في المجالات القانونية

الإثنين، 01-05-2023 05:54 م

اتفاق على آليات لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا

420231922637687997489


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، أن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة.

وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية عرب، عن اتفاق على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة للبناء على ما أنجز ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل للأزمة السورية "وفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وتطرق الاجتماع إلى تهريب المخدرات التي "يشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار السوري ولكن على المنطقة برمتها وأبعد من ذلك على العالم" وفق الصفدي الذي قال: "اتفقنا على آليات من أجل أن نتعاون جميعا في جهود مكافحة هذه الآفة وما تنتجه من خطر على مجتمعاتنا برمتها".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأردن يشارك في معرض دولي حول السياحة التعليمية بعُمان

420232014137141446840

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

الدفاع المدني 4

إصابات بحادث سير باص روضة في عمان

1682953585879

خبراء في مكافحة السرطان يزورون مستشفى الجامعة

10202229203957852138905

ارتفاع الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق 13 %

72021713359564403741

تضامن: حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة ضرورة وطنية

أخبار متعلقة
2202328135313229036470

إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي