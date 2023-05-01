اتفاق على آليات لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، أن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة.



وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية عرب، عن اتفاق على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة للبناء على ما أنجز ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل للأزمة السورية "وفق منهجية خطوة مقابل خطوة".



وتطرق الاجتماع إلى تهريب المخدرات التي "يشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار السوري ولكن على المنطقة برمتها وأبعد من ذلك على العالم" وفق الصفدي الذي قال: "اتفقنا على آليات من أجل أن نتعاون جميعا في جهود مكافحة هذه الآفة وما تنتجه من خطر على مجتمعاتنا برمتها".

اضافة اعلان