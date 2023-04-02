الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخلي المصلّى القبلي من المعتكفين

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

روسيا: مقتل مراسل عسكري وإصابة العشرات بانفجار قنبلة

لافروف وبلينكن يبحثان قضية اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

الأحد، 02-04-2023 05:22 م

إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي

2202328135313229036470


الوكيل الإخباري- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الاردني لدى حكومة المكسيك عدلي قاسم الخالدي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جمهورية نيكاراغوا.

اضافة اعلان


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للمقدم الركن مشاة سعد كريم محمد الهبارنه من مرتب القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بحمل وسام (التفوق من الطبقة الثانية) الممنوح له من قبل فخا مة رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لتفوقه بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم ‎45.


كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين نضال ايوب علي ابو عرابي العدوان امينا عاما لوزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية..

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120226143554192206992

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

e

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

wwwwwwww

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

1

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

420221903518678807055

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

320231921518873194372

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

أخبار متعلقة
480021

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

1679998753941

الإدارة المحلية تطلق نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي

1679843641359

رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية يؤدون اليمين القانونية

399720_5_1678723115

وزارة الإدارة تعلن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة

1671987167316

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

إرادة ملكية

ارادة ملكية باستحداث 6 وحدات جديدة في رئاسة الوزراء