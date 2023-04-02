إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي

الوكيل الإخباري- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير الاردني لدى حكومة المكسيك عدلي قاسم الخالدي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جمهورية نيكاراغوا.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للمقدم الركن مشاة سعد كريم محمد الهبارنه من مرتب القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بحمل وسام (التفوق من الطبقة الثانية) الممنوح له من قبل فخا مة رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك لتفوقه بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم ‎45.



كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين نضال ايوب علي ابو عرابي العدوان امينا عاما لوزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية..