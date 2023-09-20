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اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 03:27 م

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضمن جولات التفتيش الاعتيادية على نظام المسالخ لفرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى تم إتلاف 227 كغم من المعاليق الغير صالحة للاستهلاك البشري لأحد الملاحم التي تقدم عروض و تخفيض اسعار لهذه المنتجات.

وقال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة أن فرق الرقابة الصحية في أمانة عمان تقوم بجولاتها يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية.

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