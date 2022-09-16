الحكومة : فتح باب التبرع للمتضررين من حادثة اللويبدة

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إنه تم البدء بنقل المتضررين والمجاورين لعمارة اللويبدة المنهارة إلى شقق سكنية.



وأضاف المفلح، عبر المملكة، أنه تم خلال يوم أمس الخميس نقل ثلاث عائلات إلى شقق سكنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ العاصمة ومديرية الأمن العام.



وأكد استعداد الوزارة لتأمين تلك الأسر بخدمة العلاج النفسي في حال طلب ذلك، سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجمعيات الشريكة.



وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التبرع للمتضررين من الحادثة لكل من يرغب بذلك.

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