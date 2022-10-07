منظمة سامز تطلق الأسبوع الطبي المجاني في عدد من المحافظات

الوكيل الاخباري - تطلق منظمة "سامز" غدا السبت الأسبوع الطبي المجاني في ست محافظات بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة .
ويستمر الأسبوع الطبي المجاني لمدة 6 أيام في 18 مركزا وعيادات طبية ومستشفيات، يشارك به 41 طبيبا متطوعا قادم من الولايات المتحدة الأميركية و 65 متطوعا من الأردن، وتشمل المهمة خدمة طبية علاجية شاملة تتضمن الكشف والتحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة إلى تقديم الأدوية مجانا، وبرامج بناء القدرات للعاملين في القطاع الصحي.
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