السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

منظمة سامز تطلق الأسبوع الطبي المجاني في عدد من المحافظات

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الجمعة، 07-10-2022 11:10 م

منظمة سامز تطلق الأسبوع الطبي المجاني في عدد من المحافظات

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الوكيل الاخباري - تطلق منظمة "سامز" غدا السبت الأسبوع الطبي المجاني في ست محافظات بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة .

ويستمر الأسبوع الطبي المجاني لمدة 6 أيام في 18 مركزا وعيادات طبية ومستشفيات، يشارك به 41 طبيبا متطوعا قادم من الولايات المتحدة الأميركية و 65 متطوعا من الأردن، وتشمل المهمة خدمة طبية علاجية شاملة تتضمن الكشف والتحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة إلى تقديم الأدوية مجانا، وبرامج بناء القدرات للعاملين في القطاع الصحي.

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