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الخميس، 06-10-2022 07:36 م

المفلح : يجب استثمار مواهب وطاقات الشباب في الإبتكار الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الإجتماعية، أيمن المفلح، أهمية دعم الشباب واستثمار مواهبهم الكامنة في مجال الإبتكار الاجتماعي، مما يصقل إبداع هذه الفئة من المجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة للتحديات والقضايا التي تواجهه.

وأشاد المفلح خلال حفل تحدي الابتكار الاجتماعي الوطني، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الخبرة الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي أقيم على مسرح مركز الحسين الثقافي، اليوم الخميس، بجهود الشركاء لجعل رحلة الابتكار الاجتماعي هذه ممكنة في المناطق التجريبية الثلاثة في محافظات ( الكرك وعمان وجرش ).

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