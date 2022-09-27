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الثلاثاء، 27-09-2022 08:22 م

الجبور يلتقي مدراء الدور الايوائية الحكومية في وزارة التنمية

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الوكيل الاخباري - بحث مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية للحماية والرعاية، محمود الجبور، مع مدراء الدور الإيوائية الحكومية التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، شؤون المراكز من كافة الجوانب بهدف تمكين تلك المؤسسات، ورفع قدراتها، وتذليل التحديات التي تواجهها.

وأكد الجبور اهتمام وحرص وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح بالفئات المنتفعة من خدمات هذه الدور، و ضرورة تلبية كافة الاحتياجات لتقديم الخدمة الاجتماعية الفضلى والمثلى للمنتفعين.

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