اجتماع حكومي عاجل بشأن المياه السوداء في البحر الميت

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول بسلطة مياه وادي الأردن، اليوم الأحد، إن نتائج الفحوصات المخبرية لمياه بركة البحر الميت التي ظهرت باللون الأسود لم تصدر بعد.

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وقال المصدر لـ "الوكيل الاخباري" إن النتائج تحتاج إلى مزيدا من الوقت ، منوها إلى أنها ستصدر في الساعات القدمة.

واشار إلى أن النتائج الأولية للمياه السوداء ظهرت انها ذو رائحة كريهة.

وبين المصدر أن وزارة المياه عقدت اجتماعا لبحث حيثيات الموضوع.

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