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الأحد، 12-09-2021 10:19 ص

نتائج تحليل مياه بركة البحر الميت التي ظهرت باللون الاحمر خلال ساعات

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، اليوم الأحد، إن نتائج التحليل المخبري لبركة المياه التي ظهرت باللون الأحمر في منطقة محاذية للبحر الميت لم تصدر بعد.

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وقال سلامة لـ "الوكيل الاخباري" إن النتائج ستصدر في الساعات القادمة أو غدا الاثنين على أبعد تقدير.

 

وكانت قد ظهرت مياه حمراء اللون، أمس السبت في بركة محاذية للبحر الميت.

 

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