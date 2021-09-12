نتائج تحليل مياه بركة البحر الميت التي ظهرت باللون الاحمر خلال ساعات

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، اليوم الأحد، إن نتائج التحليل المخبري لبركة المياه التي ظهرت باللون الأحمر في منطقة محاذية للبحر الميت لم تصدر بعد.

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وقال سلامة لـ "الوكيل الاخباري" إن النتائج ستصدر في الساعات القادمة أو غدا الاثنين على أبعد تقدير.

وكانت قد ظهرت مياه حمراء اللون، أمس السبت في بركة محاذية للبحر الميت.

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