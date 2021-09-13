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المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

الإثنين، 13-09-2021 10:15 ص

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، اليوم الاثنين إن نتائج الفحوصات المخبرية لمياه بركة البحر الميت التي ظهرت باللون الاحمر لم تصدر بعد.

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وقال عمر سلامة لـ "الوكيل الاخباري" إن النتائج تحتاج إلى مزيدا من الوقت ، منوها إلى أنها ستصدر في الأسبوع القادم على ابعد تقدير .

 

وكانت قد ظهرت مياه حمراء اللون، السبت في بركة محاذية للبحر الميت.

 

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