اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علم موقع الوكيل الاخباري ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يجتمع في الاثناء مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة المقترحات المقدمة من قبل مجلس النواب لحلّ مشكلة الاضرابات في الاردن .
وأسفر اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية مع الحكومة أول أمس الاثنين عن تشكيل لجنة نيابية - حكومية مشتركة لحل قضية إضراب أصحاب الشاحنات.
ويترقب الاردنيون نتائج اجتماع مجلس النواب والحكومة الذي عقد اليوم لبحث أزمة إضرابات النقل وأسعار المشتقات النفطية.
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