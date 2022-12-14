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الأربعاء، 14-12-2022 04:17 م

اجتماع عاجل في مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علم موقع الوكيل الاخباري ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يجتمع في الاثناء مع عدد من الوزراء المعنيين لمناقشة المقترحات المقدمة من قبل مجلس النواب لحلّ مشكلة الاضرابات في الاردن .

وأسفر اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية مع الحكومة أول أمس الاثنين عن تشكيل لجنة نيابية - حكومية مشتركة لحل قضية إضراب أصحاب الشاحنات.

ويترقب الاردنيون نتائج اجتماع مجلس النواب والحكومة الذي عقد اليوم لبحث أزمة إضرابات النقل وأسعار المشتقات النفطية.

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