اجتماع في وزارة الزراعة لتعزيز تشاركية دعم المسار التعاوني في البادية الجنوبية

الوكيل الاخباري - عقد في وزارة الزراعة اليوم الخميس اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الداخلية مازن الفراية، بحضور محافظ الكرك فراس أبو الغنم والعين عاطف الحجايا، ومدير عام المؤسسة التعاونية ومدير الصندوق الهاشمي لواء القطرانة، ورئيس بلدية الأبيض وعدد من ممثلي المؤسسات، حيث تم مناقشة بعض المشاريع التي تخدم المزارعين ومربي الماشية في البادية الجنوبية ومنطقة القطرانة.

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وجاء إنعقاد الإجتماع بهدف تعزيز التشاركية بين الوزارتين بما يدعم المسار التعاوني.