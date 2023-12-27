تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من تاريخ 31/12/2023 وكما يلي :
1. تعيين المتصرف الســـيد محمود مبارك البريزات مســـاعداً لمحافــظ الكـــــــــــــــــــرك .
2. تعيين المتصرف السيد رائد عبدالحميد المعايطة مساعدا لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .
3. تعيين المتصرف الســــيد عناد موسى الخنان مســــــــاعداً لمحافـــظ مأدبــــــــــــــــــــا .
4. تعيين المتصرف الآنسة رنا عبدالقادر الطورة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .
5. نقل مساعد متصرف لواء القطرانة مدير القضاء الســـيد عنبر جزا الغثيان مســـــــــاعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك .
6. تعيين مدير القضاء الســـــــــيدة فداء صالح النسور في مركز محافظــــــة البلقـــــــــاء .
7. تعيين مدير القضاء السيد موسى فريد قاقيش في مديرية السلامة العامة والمروريـــــــة وشؤون البيئة / مركز الوزارة .
8. تعيين مدير القضاء السيدة اروى عبدالسلام القرالة في مديرية التنمية المحليــــة / مركز الوزارة .
9. تعيين مدير القضاء السيد محمد فايز بني احمد مديراً لقضاء زي / محافظة البلقــــــــاء .
10 . تعيين مدير القضاء السيد علي هايل المواضية مساعداً لمتصرف لواء القطرانة / محافظة الكرك .