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الأربعاء، 27-12-2023 02:25 م

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

ddوزارة الداخلية


الوكيل الإخباري - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات الإدارية التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من تاريخ 31/12/2023 وكما يلي :

1. تعيين المتصرف الســـيد محمود مبارك البريزات مســـاعداً لمحافــظ الكـــــــــــــــــــرك .

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2. تعيين المتصرف السيد رائد عبدالحميد المعايطة مساعدا لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة .


3. تعيين المتصرف الســــيد عناد موسى الخنان مســــــــاعداً لمحافـــظ مأدبــــــــــــــــــــا .


4. تعيين المتصرف الآنسة رنا عبدالقادر الطورة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .


5. نقل مساعد متصرف لواء القطرانة مدير القضاء الســـيد عنبر جزا الغثيان مســـــــــاعداً لمتصرف لواء فقوع / محافظة الكرك .


6. تعيين مدير القضاء الســـــــــيدة فداء صالح النسور في مركز محافظــــــة البلقـــــــــاء .


7. تعيين مدير القضاء السيد موسى فريد قاقيش في مديرية السلامة العامة والمروريـــــــة وشؤون البيئة / مركز الوزارة .


8. تعيين مدير القضاء السيدة اروى عبدالسلام القرالة في مديرية التنمية المحليــــة / مركز الوزارة .


9. تعيين مدير القضاء السيد محمد فايز بني احمد مديراً لقضاء زي / محافظة البلقــــــــاء .


10 . تعيين مدير القضاء السيد علي هايل المواضية مساعداً لمتصرف لواء القطرانة / محافظة الكرك .

 




 

 


 

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