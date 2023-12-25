الكرك: ورشة بعنوان تصميم المواقع الإلكترونية

الوكيل الاخباري- نظم نادي إبداع الكرك اليوم وبدعم من (تكسب المرأة)، ورشة بعنوان "مدخل لتصميم المواقع الإلكترونية"، بهدف، إكساب الطلاب مهارات تصميم مواقع الويب واكتشاف العناصر الأساسية في عالم الإنترنت.

وقال المدير الإداري للنادي خالد برقان، إن تصميم المواقع الإلكترونية أصبح أمرًا حيويًا في عصرنا الحديث، حيث يلعب الإنترنت دورًا محوريًا بالتفاعل الاجتماعي والأعمال التجارية .

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