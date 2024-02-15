اجتماع وزاري عربي في عمّان حول مكافحة تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي أن الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام القادمة في عمّان على مستوى وزراء الداخلية في جمهورية العراق الشقيق والجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها.
وأضاف أن الاجتماعي يأتي تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي، وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.