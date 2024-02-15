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الخميس، 15-02-2024 07:00 م

اجتماع وزاري عربي في عمّان حول مكافحة تهريب المخدرات

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي أن ‏الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام القادمة في عمّان على ‏مستوى وزراء الداخلية في جمهورية العراق الشقيق والجمهورية ‏العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها.

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وأضاف أن الاجتماعي يأتي تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي، وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة. ‏

 




 

 


 

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