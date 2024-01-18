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الخميس، 18-01-2024 04:22 م

الشواربة يوضح حول التعيينات في أمانة عمّان

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الوكيل الإخباري - نفى أمين عمّان يوسف الشواربة تعيين أي شخص أو عامل وطن منذ عام 2019 في الأمانة باستثناء تعيينات المهندسين التي تمت من خلال ديوان الخدمة المدنية.

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وقال الشواربة خلال مناقشة موازنة الأمانة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي تعيينات من فوق أو تحت الطاولة في الأمانة، وأن الأمانة ملتزمة بهذا النهج.

 

وأضاف أن عدد مستخدمي باص عمّان والباص السريع خلال العام الماضي تجاوز 20 مليون راكبا، لافتا إلى أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة النقل العام ضمن حدود العاصمة.

 

وأشار الشواربة إلى أن الأمانة تقدم نحو 10 مليون دينار سنويا لدعم النقل العام.

 

وبيّن أن الأمانة مستمرة في زيادة المساحات الخضراء في العاصمة عمّان، حيث تم زراعة نحو نصف مليون شجرة بالإضافة لتأهيل 77 حديقة قائمة وإنشاء 7 حدائق جديدة وهناك خطة استراتيجية لإنشاء 13 حديقة جديدة بالإضافة لزراعة الأرصفة والجزر الوسطية والمساحات الفارغة.

 




 

 


 

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