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الثلاثاء، 19-03-2024 11:41 م

اجتماع يناقش واقع التعليم التربوي في تربية لواءي الطيبة والوسطية

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الوكيل الاخباري - ناقش مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسير الجراح خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء،مع رؤساء الأقسام والمشرفين في المديرية، الواقع التعليمي بمدارس الطيبة والوسطية بهدف تطويره وتحسينه .

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وأكد الدكتور الجراح أهمية العمل الميداني وضرورة متابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتوفير المستلزمات الأساسية للطلبة والطالبات، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الطلبة بالدوام الرسمي مما يسهم في تعزيز التحصيل العلمي لديهم .

 

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