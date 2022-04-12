الثلاثاء 12-04-2022
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احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

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الثلاثاء، 12-04-2022 01:14 م

احباط تهريب 238 كغم من المخدرات بمركز جمرك جابر

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من احباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر ضمن مخبأ سري مخبأة بطريقة فنية محكمة.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بشاحنة محملة بالأثاث المنزلي حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية.

وأضاف عقيد جمارك محمد النسور مدير جمرك جابر بأن الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدر بواقع (1,428,000) حبة كبتاجون تزن (238) كغم، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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