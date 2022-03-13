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الأحد، 13-03-2022 04:42 م

وزير الأوقاف: المسجد الأقصى كاملاً للمسلمين ولا يقبل القسمة

محمد الخلايلة وزير الأوقاف


الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن معجزة الإسراء والمعراج، جاءت تكريما ونصرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عقب أن تعرض والصحابة رضوان الله عليهم للتعذيب والظلم.

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جاء ذلك خلال رعايته المجلس الديني الكبير، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الأحد، والذي أقامه مكتب أوقاف لواء سحاب التابع لمديرية أوقاف عمان الثالثة، بحضور النائب عبدالله أبو زيد، وسفير جمهورية الباكستان لدى المملكة، وعدد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين في اللواء، وعدد من الوجهاء والأئمة والوعاظ.


وأضاف الخلايلة إن حادثة الإسراء والمعراج جاءت في وقت لم يكن هناك مسجد غير المسجدين الحرام والأقصى المبارك، وهذا يدل على ارتباط الإسلام بمؤسسة المسجد، والذي يوليه الأردن كل رعاية واهتمام.


وأشار إلى أن الأردن له خصوصية من حيث أهمية المسجد الأقصى المبارك، كما هو الحال تجاه الأمة، وعليه فإن واقع الإسراء والمعراج جعل الهاشميين منذ الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، ومن بعده ملوك بني هاشم وصولا لصاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني يحملون هم الأقصى المبارك، ويدافعون عنه.


وبين الخلايلة أن جلالة الملك أكد موقف الأردن الثابت والراسخ أن المسجد الأقصى بمساحته 144 دونما هو خالص للمسلمين ولا يقبل القسمة، ويقدم جميع أشكال الدعم المالي والمعنوي للأقصى المبارك، موضحا أن الأردن تحمل الكثير من الضغوطات مقابل مواقفه تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل خاص.


وقال متصرف لواء سحاب الدكتور سلطان الماضي "إننا نتشارك في ربط الأمس باليوم في حادثة الإسراء والمعراج، والتي كرم الله تعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بعد أن ذاق الرسول الكريم العُسر ليأتي بعد ذلك اليُسر".


وأضاف أن ملوك بني هاشم أعطوا دروسا عظيمة في تشكيل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات تجاه القدس الشريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.


وأشار مشرف أوقاف سحاب الشيخ معتصم الحنيطي، من جانبه، إلى أننا نقف مع حدث عظيم ومعجزة كبيرة هي الإسراء والمعراج، ومن هنا نجد القدس الشريف لها مكانة مرتبطة بعقيدة كل مسلم، والأردن يبذل الغالي والنفيس في الوقوف مع أهلنا في القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.


وفي نهاية الحفل الذي تخلله وصلات إنشاديه قدمتها فرقة الإنشاد الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، جرى تكريم ثلة من حفاظ وخريجي دور ومراكز رعاية القرآن الكريم للذكور والإناث من لواء سحاب.


 




 

 


 

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