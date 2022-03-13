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الأحد، 13-03-2022 04:33 م

إربد: حوارية تناقش دور الإعلام في السلم المجتمعي

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم الأحد، جلسة حوارية تناولت "دور الإعلام في المحافظة على السلم المجتمعي ومواجهة الشائعات"، بمشاركة 20 شاباً من المجتمع المحلي.

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وبين المدرب أكثم مهيدات، وظائف الإعلام والفرق بين الصحفي والناشط الاجتماعي، مؤكداً أهمية تلقي الأخبار من مصادرها الموثوقة للحد من نشر الشائعات في المجتمع.


وأشار إلى أهمية تطوير مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب واكتسابهم المهارات والخبرات اللازمة في مجال تقييم الأخبار، وأساليب التحقق من صحة الأخبار المنشورة على وسائل الاتصال الاجتماعي.


وتطرق مهيدات إلى تعريف الإشاعة وأنواعها ومصادرها، وعوامل نجاحها، لافتاً إلى خطورة الشائعات في المجتمع وما تحدثه من تشتيت ذهني، وتأثير على السلم المجتمعي.


وركزت الندوة على دور المجتمع في نبذ الشائعات والمعلومات الإلكترونية الزائفة، والتشريعات والعقوبات القانونية المتصلة بها.


 




 

 


 

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