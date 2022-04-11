الإثنين 11-04-2022
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رئيس ديوان التشريع والرأي يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء
2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي
الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف
تفاصيل فعاليات "رمضانيات" في المحافظات اليوم الاثنين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مكنسة روبوت Jet Bot+ من سامسونج لحياة أكثر سهولة مع التنظيف الذكي والأكثر دقة
تويوتا تحقق مبيعات عالمية تراكمية تجاوزت 20 مليون سيارة كهربائية
شركة البوتاس العربية تتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك عبد الله الثاني
البنك العربي يساهم في دعم الأسر العفيفة ضمن حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"رمضان بالخير غير 2022"
كورونا
كورونا
إصابات كورونا العالمية تقترب من نصف مليار إصابة
الصين تسجل 1351 إصابة يومية مؤكدة بفيروس كورونا