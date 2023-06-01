احتفالات ليلية حاشدة بزفاف ولي العهد في عمان

الوكيل الاخباري - شارك الآلاف من المواطنين في الاحتفالات التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في العاصمة عمان ابتهاجاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوه الحسين.



واكتظت ساحات المدرج الروماني وسط عمان، وحدائق الجبيهة، والملك عبدالله الثاني بالمقابلين، بالمحتفلين الذين قدموا من مختلف مناطق وأحياء العاصمة والمحافظات القريبة للتعبير عن فرحتهم بالزفاف الملكي السعيد.



واشتملت الفعاليات الفنية على عروض فلكلورية وغنائية متنوعة قدمتها، فرق حنون وأمانة عمان والمغير راحوب وأوركسترا القوات المسلحة، ووصلات غنائية قدمها الفنانون زين عوض وحسين السلمان ومحمد ربيحات وأحمد درايسة إلى جانب فقرات ترفيهية خصصت للأطفال، وتوزيع هدايا ورسم على الوجوه ودي جي وألعاب نارية.



وشهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الجماهير المحتشدة التي عبرت عن سعادتها بهذه المناسبة، ما يجسد التلاحم بين الشعب وقيادته والالتفاف حولها، وانتمائهم للوطن.

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