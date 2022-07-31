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الأحد، 31-07-2022 08:12 م

احتفال بتخريج متدربي مشروع العمل اللائق في زراعة أزهار القطف

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الوكيل الاخباري - احتفل مشروع "العمل اللائق في قطاع زراعة الأزهار في الأردن"، اليوم الأحد في بيت الورد بلواء عين الباشا، بتخريج دفعة من المتدربين بمشاركة وزيري الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والعمل نايف استيتية.

وأكد الحنيفات، مضي وزارة الزراعة في تنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تستهدف تدريب شباب في قطاعات تحتاج إلى عمالة محلية ومن ضمنها قطاع أزهار القطف الذي يشكل قيمة مضافة تنعكس على تنمية المجتمعات وزيادة صادرات المملكة.

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