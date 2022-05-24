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الثلاثاء، 24-05-2022 11:54 م

احتفال بعيد الاستقلال في تربية الكورة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات اليوم الثلاثاء ، بمناسية عيد الاستقلال بمشاركة فعاليات تربوية وأهلية ورسمية .

وأكد مدير التربية والتعليم الدكتور معن الشناق خلال الافتتاح، على الدور المحوري للقيادة الهاشمية في تعزيز التماسك والوحدة الوطنية الأردنية مشيراً الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في رعاية الدولة الأردنية في مختلف الميادين واشارت مديرة المدرسة جميلة بني يونس الى اهمية استذكار معاني الاستقلال الذي كان أساس بناء الاردن الحديث وتعزيز سيادته واداء دوره الوطني والاقليمي في مختلف المحافل .

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