الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

الحكومة تحدد موعد عطلة ذكرى المولد النَّبوي

الأحد، 17-09-2023 04:17 م

اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

5



الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التثقيفي المتخصص لليافعين، الذي نظمته مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد مديرية المديرية وسيم الجرابعة، أن البرنامج يستهدف اليافعين ضمن الفئة 12 -16 عاما، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات التي تسهم بزيادة المعرفة والوعي واكسابهم مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، بواقع 12 ساعة تدريبية لكل مجموعة ولمدة شهر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
426915

تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيله

reuters_com_2023_newsml_RC2N73A2KV3R

الشبول يُقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

f82fda09-2361-4778-8f8e-cf1f470c6ce0

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

33

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

5

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

oCTRajRXurJSPR14MZuATwlCIZ676eCTfj0e2fZY

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

أخبار متعلقة
طرق-سحب-المياه-الجوفية

إصلاح عطل فني أصاب خط مياه رئيسي في العقبة

طرق-سحب-المياه-الجوفية

عودة التزويد المائي الكامل للعقبة خلال 48 ساعة

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

العقبة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم.. كم بلغت؟

image

طائرة فرنسية تحط في مطار الملك حسين الدولي

2256_2728

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات