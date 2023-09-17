اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة



الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة، اليوم الأحد، أعمال البرنامج التثقيفي المتخصص لليافعين، الذي نظمته مديرية تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.



وأكد مديرية المديرية وسيم الجرابعة، أن البرنامج يستهدف اليافعين ضمن الفئة 12 -16 عاما، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات التي تسهم بزيادة المعرفة والوعي واكسابهم مهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، بواقع 12 ساعة تدريبية لكل مجموعة ولمدة شهر.

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