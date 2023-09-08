الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي

شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

عودة التزويد المائي الكامل للعقبة خلال 48 ساعة

الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

وزير التربية: انخفاض نسبة الأمية إلـى 4.9% حتى نهاية 2022

530 ألف أردني فعّلوا هوياتهم الرقمية عبر تطبيق "سند"

الصفدي يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأميركية

العقبة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم.. كم بلغت؟

الجمعة، 08-09-2023 06:55 م

عودة التزويد المائي الكامل للعقبة خلال 48 ساعة

طرق-سحب-المياه-الجوفية


الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة، المهندس حمزة الحاج حسن، أنّ العقبة هي المحافظة الوحيدة في المملكة التي تتميز بالتزويد المائي على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وقال الحاج حسن، إنّ ذلك يطمئن المنازل والمصانع والمنشآت بوجود المياه في خزاناتهم مع انخفاض التزويد المائي بنسب وصلت 30% بسبب عطل في الخط الناقل لثلث آبار تزود مدينة العقبة، ما يعني أنّ ذلك يخفف من تداعيات وأضرار الانقطاع.

وأشار إلى أنّ العطل فني نتج عن كسر بخط رئيسي، أبلغ عنه صباحًا ويحتاج إلى فترة 24- 48 ساعة للحصول على تزويد مائي كامل حتى ملئ الخزان الرئيسي المزود لمدينة العقبة.

وتابع أنه تم التواصل مع جميع المشاريع الصناعية والسياحية، ولا يوجد أي جهة متأثرة تأثرًا كاملًا، حيث تستمر شركة مياه العقبة التزويد لنسبة 70%.

وحول سبب كسر أحد الخطوط الرئيسية أوضح أنّ التحقق لم يظهر أي نوع من أنواع التخريب، وإنما هو عطل طبيعي بسبب الحركات الأرضية.

وأشار إلى مشروع جديد سيصار بموجبه إضافة 12 مليون متر مكعب من المياه من كميات التزويد السنوية، وسيطرح قبل نهاية العام الحالي، وسيحتاج إلى خزان وخطوط جديدة من مياه الديسي ومدة تنفيذ سنة ونص إلى سنتين.

اضافة اعلان

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1694189850370

آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

6856229b8e5cbb538a3c344418471488

شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

2023_09_08_06_51_44

إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

1694188329630

الخارجية تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

1694184157428

اختتام دورة الريادة والابتكار في بيت شباب عمان

130910172502_arab_adult_education_304x171_getty_nocredit

وزير التربية: انخفاض نسبة الأمية إلـى 4.9% حتى نهاية 2022

أخبار متعلقة
مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل

العقبة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة اليوم.. كم بلغت؟

1691758003665

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني للثقافة

320232365411682464994

بالتزامن مع موجة الحر.. تحديد دوام هذه الفئة من الموظفين لثلاثة أيام

wdwefrfw

العمل تحذر من تشغيل العمال تحت أشعة الشمس

1691664244466

إطلاق مشاريع تنموية بعدد من البلديات

bngh

المياه تنظم ورشة عمل حول تطوير مشروع آبار البازلت