طائرة فرنسية تحط في مطار الملك حسين الدولي

الوكيل الإخباري-

باريس

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حطت طائرة سياح فرنسية، أمس الاربعاء ، في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، قادمة منبدعم من هيئة تنشيط السياحة، بحسب بيان للهيئة.ووفق البيان، سيبلغ عدد ركاب الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي، خلال الموسم السياحي الحالي من أيلول وحتى نهاية العام الحالي، 3400 راكب تشمل سياحًا فرنسيين.وأكد وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها "التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة".وأشار القيسي وهو رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة أيضًا، إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة: "سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية".وقال إن "هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة".مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أكد أن المملكة "تجني ثمار السياحة من خلال الزيادة في تدفقات أعداد السياح إليها بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي".وأشار إلى أن الهيئة "تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى" مبيناً أن "لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف".وبين أن الهيئة "اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض، بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة".