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السبت، 05-03-2022 06:54 م

اختتام برنامج مهاراتي بمركز شابات الوسطية

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 الوكيل الاخباري - أختتم في مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، برنامج مهاراتي 2022 للفوج الأول، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة "اليونيسيف" وهيئة "أجيال السلام"، بمشاركة مجموعة من الفتيات ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 15 عاماً.

واشتمل اليوم الأخير للبرنامج على تقديم مراجعة وجاهية لمختلف المهارات المطروحة من قبل المدربات مجدولين الخطيب وآمنة العزام وهديل الفيومي، إضافة إلى تمارين رياضية. 

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