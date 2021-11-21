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الأحد، 21-11-2021 05:55 م

اختتام فعاليات برنامج مهاراتي في جرش وإربد وعجلون

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الوكيل الاخباري - اختتمت مراكز شباب في عدة محافظات، اليوم الأحد، فعاليات برنامج مهاراتي للفوج التاسع، الذي تنفذه وزارة الشباب، بالشراكة مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسيف العالمية.

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 ويأتي البرنامج لتعليم اليافعين الحوار ومهارات تساعدهم في خوض حياة مليئة بالمصاعب، والتعلم عن بُعد، والاهتمام بالابتكار والابداع، والوعي بالثقافة المالية لإكسابهم مهارة الإدخار وإعداد الميزانية، والتخطيط، والتفكير بأساليب إبداعية. 

 

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