اختتام فعاليات برنامج مهاراتي في جرش وإربد وعجلون

الوكيل الاخباري - اختتمت مراكز شباب في عدة محافظات، اليوم الأحد، فعاليات برنامج مهاراتي للفوج التاسع، الذي تنفذه وزارة الشباب، بالشراكة مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسيف العالمية.

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ويأتي البرنامج لتعليم اليافعين الحوار ومهارات تساعدهم في خوض حياة مليئة بالمصاعب، والتعلم عن بُعد، والاهتمام بالابتكار والابداع، والوعي بالثقافة المالية لإكسابهم مهارة الإدخار وإعداد الميزانية، والتخطيط، والتفكير بأساليب إبداعية.