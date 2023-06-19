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الإثنين، 19-06-2023 04:40 م

السفير الأميركي يطلق مشروع شبكة التعاون للتعليم العالي الثنائي

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الوكيل الإخباري - أطلق السفير الأميركي في المملكة، هنري ووستر، إلى جانب ممثلين عن جامعات أميركية وأردنية مرموقة، مشروع شبكة التعاون للتعليم العالي الثنائي "روابط" رسميًا، اليوم الاثنين، في حفل استضافته جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

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وقالت السفارة الأميركية في بيان صحفي، إن "روابط" التي تعني "صِلات"، ستعزز التعاون وتبادل المعلومات بين الجامعات الأردنية والأميركية والمدارس المهنية والتقنية وأكاديميات التدريب المهني، لتعزيز القدرة المؤسسية، وترويج الشراكات بين الجامعات والصناعة.


وأكد السفير ووستر، أهمية توسيع وتنويع شراكة التعليم العالي بين الولايات المتحدة والأردن، معربًا عن تقديره للجهود التعاونية والرؤية التقدمية التي أظهرها مشروع "روابط".


وقال "إن الجامعات والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات التي ستنضم حتمًا في المستقبل، تتشارك في قضية المساعدة ببناء الجيل القادم من الأردنيين لتحقيق الازدهار لبلدهم".


ويهدف المشروع الممول من وزارة الخارجية الأميركية وتنفذه اللجنة الأردنية الأميركية للتبادل التعليمي، إلى إنشاء بيئة مفتوحة وشفافة لتبادل المعلومات والزمالة بين مؤسسات التعليم العالي والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين من كلا البلدين، وتشجيع المزيد من التنقل.


كما يهدف المشروع إلى تسهيل زيادة التعاون في جميع أشكال التعليم العالي، وما بعد الثانوي، لسد الفجوة بين التعليم والتوظيف وتحسين النتائج الاقتصادية لجميع الأردنيين.

 




 

 


 

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