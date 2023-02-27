اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات مسابقة هالت برايز العالمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، وكلية التجارة الدولية " هالت" والأمم المتحدة.



وقالت نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتورة سهاد الجندي خلال رعايتها الحفل، إن المسابقة تعكس صورة مثلى للتشاركية بين المؤسسات الوطنية والدولية، وتهدف إلى تبادل الخبرات والمساهمة في بناء شركات ناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إسهامها في تدريب وتأهيل الشباب وتحفيزهم للتفكير بشكل ريادي وإبداعي، وتمكنهم من خلال برامج ومبادرات أساسها القيادة والشراكة والتنافسية.

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