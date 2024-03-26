الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 26-03-2024 11:34 ص

اختتام مشروع التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد

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الوكيل الاخباري- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن(UNDP) مساء أمس، حفلا ختاميا لمشروع "العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد لمدينة عمان (SURE)"، الذي نفذه خلال السنوات الخمس الماضية بكلفة إجمالية بلغت 22 مليون دولار بمساهمة مباشرة وغير مباشرة من قبل الشركاء.

وقدمت مسؤولة إدارة المشروع المهندسة دانة اللويسي، عرضا بينت خلاله أن المشروع نُفذ بالتعاون مع أمانة عمان وبشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) ، حيث عمل المشروع على وضع نهج منتظم لمدينة عمان لتنفيذ أدوات معيارية ومحددة لقياس وإعداد تقارير عن تنمية المدينة الحضرية، وساهم في تشيكل نقطة تحول مهمة في التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنمية المستدامة ومكافحة آثار التغير المناخي.

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وأضافت أن المشروع قام بعدة تدابير لتخفيف آثار التغير المناخي وأنتج مبادرات وتدخلات استراتيجية ساندت وثيقة السياسة الوطنية للتغير المناخي التي تحدد رؤية الأردن المستقبلية نحو دولة منخفضة الكربون، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وبينت أنه من خلال المشروع تم إطلاق منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمّان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، حيث تقوم المنصة في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية، وتطوير الخدمات البلدية، وإعداد خطة العمل المناخي الثانية لمدينة عمان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتحت إشراف شبكة مدن C40 وعدد من المؤسسات الرسمية، التي شكلت نموذجا مميزا للتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية نحو إنشاء مدينة مستدامة ومزدهرة قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي من خلال اتباع نهج أكثر توازناً لمعالجة التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.

 




 

 


 

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