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الثلاثاء، 27-02-2024 09:51 ص

هام من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركات والافراد بشأن نظام الفوترة الوطني

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الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متاح للاستخدام من قبل الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة بشكل سهل ويسير والنظام قادر على استيعاب كافة الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الالكتروني وموائمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وبالتالي انضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.

وبين أبو علي، في بيان صحفي، أنه تنحصر الإجراء بالنسبة للأنظمة المحوسبة القيام بربط برنامج الفوترة الوطني الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات المحوسب فيما يتعلق بإصدار الفواتير فقط من خلال النظام وبإجراءات ربط لإصدار الفواتير دون الحاجة لأي تعديلات جوهرية على الأنظمة المحوسبة التي تستخدمها الشركات والمنشآت في إصدار الفواتير.

وأضاف أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متاح لانضمام جميع الشركات والأفراد والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة التي ليس لديها أنظمة محوسبة أو لديها أنظمة محوسبة ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين كما ويتمتع النظام بأمان عال ويتميز بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.

وأشار أبو علي إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

ونوه إلى أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، ممن تقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.

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وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس اب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

 




 

 


 

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