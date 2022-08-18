اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في مديرية شباب الزرقاء

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الخميس، في مركز شباب وشابات حي الأمير محمد فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ( إناث)، والذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 (العمل التطوعي... عطاء وانتماء) بمشاركة 35 شابةً من الفئة العمرية (15 – 17) عاماً.



وتضمنت فعاليات المعسكر جلسة حوارية ‎حول إدارة الأزمات وشروط السلامة العامة في المنشآت والمرافق العامة، وجلسة تدريبية حول الإنعاش القلبي الرئوي، وجلسة حوارية حول أثر الدعم النفسي على هرمونات الدماغ بالتعاون مع مركز أمان/ المعهد اللوثري، إضافة إلى ورشة تدريبية حول تصوير الأفلام بتقنية إيقاف الحركة قدمها المدرب راشد الروسان من مؤسسة نهر الأردن.

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