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الإثنين، 13-03-2023 10:26 ص

اختيار قرية ام قيس ضمن افضل القرى السياحية في العالم

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الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أمس الأحد، درع جائزة اختيار قرية ام قيس ضمن افضل القرى السياحية في العالم للعام 2022.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته منظمة السياحة العالمية، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، وقادة القطاع السياحي ووزراء الدول المرشحة للجائزة.

وقال الدكتور حجازين خلال الحفل،  إن اختيار “أم قيس” ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، يساهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

وتابع " كما سيساهم اختيار قرية ام قيس كافضل القرى السياحية، في زيادة الحركة السياحية الى القرية ومحافظة اربد بشكل خاص والاردن بشكل عام، وتمكين ابناء المجتمع المحلي ورفع مداخيلهم، وزيادة فرص العمل".

وقال الدكتور حجازين، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية الوزارة، والتزاماً بخطة تطوير المنتج السياحي التي تعمل عليها الوزارة من خلال الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025.

وأكد، أن هذا الإختيار يأتي ثمرة للجهود والتعاون بين وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية الاخرى، الذين عملوا بشكل حثيث على تطبيق وتنفيذ شروط الاختيار كافة والمرتبطة باهداف التنمية المستدامة.

وكانت منظمة السياحة العالمية، اختارت في ديسمبر الماضي أفضل القرى السياحية لعام 2022، وتم اختيار قرية ام قيس ضمن افضل القرى السياحية في العالم.

وتم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسع مجالات: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية وحفظها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، إدارة السياحة وتحديد أولوياتها، البنية التحتية، الاتصالية والصحة والأمان.

وتندرج مبادرة "أفضل القرى السياحية" في إطار برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية وفقا لمنظمة السياحة العالمية، الذي أصدر منذ العام 2021 قائمة سنوية بالوجهات التي تبرز التزامها بالاستدامة من جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 




 

 


 

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