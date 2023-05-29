اخلاء 7 عائلات بعد مداهمة السيول لسكنهم في الجيزة

الوكيل الإخباري- أوعز رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز باخلاء ( ٧ ) عائلات وعددهم ٥٤ فردا بعد مداهمة السيل لخيمهم التي يقطنون بها بالقرب من الوادي ، الى مركز الايواء بمنطقة الجيزة وتأمينهم بالمواد الغذائية .



وقالت البلدية في منشور عبر "فيسبوك" إن فرق طوارئ بلدية الجيزة تلقت بلاغاً عن مداهمة مياه السيل للخيم التي تقطن العائلات فيها بالقرب من الوادي ، وتم اخلائهم الى مركز الايواء بالجيزة .



وأضافت انه تم توجيه جميع الفرق للاستعداد التام واخذ الجاهزيه لأي طارئ و متابعة الملاحظات بالتنسيق مع متصرف لواء الجيزة و جهاز الدفاع المدني وجهاز الامن العام .



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