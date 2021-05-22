ادارة الازمات : توجيه فوري لتسهيل الاجراءات المتعلقة باعطاء مطاعيم كورونا

الوكيل الاخباري

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- زار نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادراة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي مراكز التطعيم في مدينة الحسين الرياضية المُخصصة لإعطاء لقاح كورونا لتفقد سير عملية التطعيم هناك.وأكد الزعبي أن العمل يسير وفق الخطة المقررة لتقديم خدمة إعطاء المطاعيم داخل المركبات لجميع الفئات العمرية و للتسهيل على كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على الوصول إلى المراكز الصحية.وأضاف الزعبي، أنه تم توجيه المعنيين بعملية التطعيم لتسهيل الاجراءات وتسريعها سواء في المراكز الثابتة أو عبر المركبات، وأن عملية التطعيم مستمرة للسيطرة على الوضع الوبائي، داعيا الموطنين للاستمرار في التسجيل على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح.