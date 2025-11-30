ناقلة تركية تتعرض لحادث قبالة سواحل السنغال

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السفينة أطلقت إشارة استغاثة، اليوم الأحد، بعد تعرضها لعطل فني، وهناك اعتقاد بوجود ثقب في جسم السفينة، حيث بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركات بالسفينة.
ووقع الحادث على بُعد 24 كلم عن العاصمة السنغالية داكار. وتتخذ سلطات السنغال إجراءات لمنع تسرب النفط من الناقلة.
وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم من السفينة سالمين دون إصابة أحد بأذى.
وحسب معلومات وكالة "تاس" الروسية، فإن ناقلة "مرسين" التابعة لشركة Be ikta Shipping التركية، كانت تبحر تحت علم بنما من ميناء تامان الروسي إلى داكار في السنغال.
وتقلّ السفينة، التي تبلغ حمولتها 59 ألف طن، النفط أو المشتقات النفطية.
روسيا اليوم
