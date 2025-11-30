الأحد 2025-11-30 11:33 م

قوات الاحتلال تعلن تصفية 40 مقاوما في رفح خلال أيام

الأحد، 30-11-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 40 مسلحًا خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقًا في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، في وقت يتواصل فيه العمل على تحديد مكان جثة أسير إسرائيلي داخل الخط الأصفر شمالي القطاع.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد القضاء على 4 مقاتلين خرجوا من الأنفاق في رفح بالمنطقة التي انسحب إليها وفق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن قواته "عملت على مدى 40 يومًا في منطقة شرق رفح، ضمن جهود تهدف إلى تدمير ما تبقى من المخابئ تحت الأرض".

من جهتها، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن التقديرات تشير إلى القضاء التام على جميع المسلحين في أنفاق رفح، مشيرة إلى أن قطاع غزة أصبح أصغر حجمًا وأن المنطقة الصفراء هي الحدود الجديدة مع إسرائيل.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة الصفراء في الفترة المقبلة.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثامين 9 مقاتلين فلسطينيين استشهدوا خلال عملياته لتفكيك شبكة الأنفاق في جنوب قطاع غزة.

وتقدر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدد مقاتليها العالقين داخل الأنفاق بأنه يتراوح ما بين 80 و100.

كما أعلن جيش الاحتلال تدمير عشرات القواعد والبنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها في رفح أيضًا.

وتُنفّذ إسرائيل غارات وعمليات استهداف يقع بعضها داخل الخط الأصفر، ما جعل حركة حماس تحذر من استمرار الخروق الإسرائيلية، التي تقول الحركة إنها تعزّز المخاوف من تأخير بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

الجزيرة 
 
 


